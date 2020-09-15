الأردن يعلن حزمة قرارات جديدة لمدة أسبوعين بسبب ارتفاع إصابات كورونا

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشيرا إلى أن الأردن أعلنت حزمة قرارات جديدة لمدة أسبوعين بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

وكشفت الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن

ان وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة ، أعلن عن حزمة قرارات جديدة تبدأ من بعد غد الخميس 17 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوعين ، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا .

وتشمل القرارات: إغلاق صالات المطاعم والمقاهي والاكتفاء بخدمة التوصيل والمناولة ، وإغلاق معظم مراحل التعليم والاكتفاء بالتعليم عن بعد، وإغلاق الأسواق الشعبية في جميع المحافظات، وإغلاق المساجد في جميع المحافظات.

كما تشمل القرارات تعليق إقامة الصلوات والقداس في كافة كنائس الأردن، وتنظيم آليات عمل الأسواق المركزية، الاكتفاء بالحد الأدنى من الموظفين بالقطاع العام والحكومي وبالحد الذي يسمح بتسيير العمل.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده الأردن من زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث يعتقد أن الأردن دخلت في مرحلة تفشي الوباء .