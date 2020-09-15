نقابة الأطباء تنعى استشارى حميات توفى بكورونا فى الإسكندرية

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور السيد عبد المنعم فارس استشارى حميات بالإسكندرية والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس



نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور السيد عبد المنعم فارس استشارى حميات بالإسكندرية والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا "كوڤيد 19". وتقدمت النقابة، وفقا لبيان صحفى، بخالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

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