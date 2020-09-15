تعيين الدكتور هشام جابر قائما بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية

أصدر الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، الذى تنتهى مدة رئاسته اليوم الثلاثاء، قرارا بتكليف الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لتولى مهام رئاسة الجامعة، بصفته أقدم نائب، لحين صدور قرار جمهورى بتعيين رئيس جديد للجامعة.





وكانت جامعة الإسكندرية، نظمت السبت، احتفالية، لتكريم الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، وذلك بعد بلوغه سن التقاعد وتقديرا لجهوده خلال فترة رئاسته للجامعة. ومن المقرر أن يتولى "الكردى"، بداية من الغد منصب رئاسة جامعة العلمين الجديدة، والتى تستعد لاستقبال الطلاب الجدد فى عامها الجامعى الأول. جدير بالذكر أن الدكتور هشام جابر، شغل منصب نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، منذ عام 2015، وتولى قبل ذلك منصب عميد كلية الزراعة بالجامعة.

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