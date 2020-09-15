السيسى يبعث برقيات تهنئة لثلاث دول بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقيات تهنئة إلى الرئيس ناييب أرماندو بوكيلى رئيس جمهورية السلفادور، والرئيس إليخاندرو أدوارد جياماتى رئيس جمهورية جواتى مالا، والرئيس خوان أورلاندو هرنانديز رئيس جمهورية هندوراس.





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