وزير التعليم العالى يناقش عودة النشاط الرياضى للجامعات بإجراءات احترازية

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، وبحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد، د.هشام الجيوشى السكرتير العام للاتحاد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس

ناقش الاجتماع الاستعداد لعودة النشاط الرياضى للجامعات تدريجيا تزامنا مع عودة الدراسة بالعام الدراسى الجديد المقرر بدءه فى 17 من أكتوبر القادم

أكد الوزير على تجهيز خطة لتنفيذ النشاط الرياضى فى العام الدراسى الجديد تراعى الظرف الراهن من انتشار خطر جائحة كورونا وذلك باتباع اجراءات احترازية وعمل تجهيزات لتنظيم الأنشطة الرياضية الطلابية مع مراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة والترتيب للتجهيزات التنظيمية والطبية اللازمة لضمان سلامة الطلاب

وشدد الوزير على تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية بإشراك الشباب الجامعى فى الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للمحافظة على اللياقة البدنية لشباب الجامعات ودعم الأنشطة التى ترفع مستواهم البدنى والصحى، وصقل المواهب الرياضية لديهم، وتساهم فى بناء شخصيتهم، كذلك معالجة الآثار السيئة التى سببتها فترة الحظر المنزلى السابقة

وناقش د. عبد الغفار مع أعضاء المجلس كيفية التحضير لتنفيذ أنشطة رياضية آمنة، مع الاستمرار فى خطة تنفيذ أنشطة رياضية أونلاين التى اتبعتها الوزارة فى العام الدراسى الماضى

واستعرض الوزير نتائج البطولات الأونلاين التى نفذتها الوزارة خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الماضى حيث يمارس كل طالب اللعبة التى يشترك بها فى المنزل أو مكان قريب له ويتم التحكيم بين الطلاب عن بعد، وشملت سباق دراجات ومشى و أنشطة لياقة بدنية، ومن المقرر تسليم جوائز للطلاب الفائزين فى حفل نشاط ختامى

كما وافق المجلس على تنظيم المؤتمر العلمى للاتحاد الرياضى المصرى بعنوان "العودة الآمنة للنشاط الرياضى بالجامعات المصرية والعربية" وذلك خلال شهر سبتمبر الحالى

ويناقش المؤتمر فى جلساته العودة الآمنة للأنشطة الطلابية بالجامعات، وخطة ضوابط عودة النشاط الرياضى المدنى والعسكرى، والاشتراطات الصحية لرياضة آمنة بالجامعات المصرية والعربية ، والتحضير لبطولات عربية وعالمية مشتركة

وقرر المجلس استكمال المتطلبات المالية والإدارية الخاصة بالتعاقد مع الاتحاد الدولى لتنظيم بطولتى العالم للجامعات للاسكواش 2022، وكرة اليد 2024 وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ووافق الاجتماع على ضم د. حازم الروبى لفريق العمل بالاتحاد لتولى الإشراف على تجهيز الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة

ومن المقرر أن تتولى الأكاديمية تنظيم دورات وورش تدريبية والمشاركة مع جامعات أوربية وأمريكية لتقديم برامج متخصصة لتأهيل الطلاب والمهتمين بالعمل بالمجال الرياضى، وتشجيع الطلاب على العمل التطوعى وتنظيم الأحداث الرياضية، وتأسيس نادى سفراء الطلاب الرياضيين ونادى المتطوعين بالجامعات المصرية، ونادى المراسلين والصحفيين الرياضيين من الطلاب، كما تستهدف الأكاديمية المشاركة بالمبادرات التى تخدم المجتمع الرياضى المصرى والعربى والأفريقى والدولى التضامن مع مبادرة مصر بلا غرقى والتى تسعى لتعليم وتدريب 3 مليون طالب على السباحة