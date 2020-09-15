وزير خارجية اليونان لـ”شكري”: اتفاقية ترسيم الحدود تعكس رؤية مشتركة لاستقرار شرق...

استقبل وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الثلاثاء، نظيره سامح شكري، بمقر الوزارة في أثينا.

وقال ديندياس في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحبت بوزير خارجية مصر سامح شكري في مقر الوزارة.. اليونان ومصر تجمعهما علاقات قوية ورؤية مشتركة للتعاون والاستقرار في شرق المتوسط ​​التي أكدت عليها اتفاقية ترسيم الحدود".

وأضاف أن المباحثات المصرية اليونانية شملت القضايا الثنائية والتطورات في شرق المتوسط ​​وليبيا.

وغادر مطار القاهرة الدولي، صباح الثلاثاء، سامح شكري، وزير الخارجية، متوجهًا إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية.

وتوجه شكري، إلى أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني، ليلتقي خلال الزيارة بكل من رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلًا عن التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.