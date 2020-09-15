بمناسبة عيدها الوطني.. احتفالية خاصة بـ المكسيك في دار الأوبرا المصرية

تقام مساء غدٍ الأربعاء احتفالية خاصة، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني لدولة المكسيك، حيث يعرض فيلم قصير عن تاريخ البلاد وحضارتها يعقبه إلقاء بعض الكلمات القصيرة.

كما ينظم، بهذه المناسبة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة أمسية ثقافية بعنوان "مصر- المكسيك- علاقات ثقافية"، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وبحضور السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، وسفير المكسيك بالقاهرة.