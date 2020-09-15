المستحقات والمديونيات أبرزها..7 ملفات شائكة أمام مجلس شركات السياحة

أقر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة و الاثار ، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوى وعضوية كلٍ من نورا على، و كريم محسن، و أحمد إبراهيم، وهشام أمين.

وتضمن قرار وزير السياحة و الاثار ، أن تتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة الغرفة لمدة شهرين من تاريخ ، القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

ويواجه مجلس تسيير اعمال ادارة الغرفة 7 ملفات شائكة ، يجب الخوض فيها و الانتهاء منها ، أبرزها مستحقات الشركات ، لدى الوكلاء السعودية ، و عودة السياحة الثقافية ، ونسرد ابرز التحديات ، فى السطور القادمة .

قال ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة بالاقصر سابقا ، إن قرار وزير السياحة و الاثار بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى جاء تنفيذا لحكم قضائي .

أكد ثروت فى تصريح لـ"دوت الخليج" ، أن أبرز الملفات الموجودة أمام مجلس تسيير اعمال غرفة شركات السياحة ، تعديل اللائحة الانتخابية ، المشاركة مع وزارة السياحة و الاثار فى عودة السياحة الثقافية ، وهو ما تحدث معي بشانه رئيس لجنة تسيير اعمال الغرفة ، مع مراعاة الضوابط الصحية .

استكمل قائلا : مستحقات شركات السياحة بخصوص العمرة ، بالإضافة الى المستحقات الخارجية لدي الشركات الأوروبية ، وعقد الدورات التدريبية للسائقين وسيعرض امام مجلس تسيير اعمال ادارة الغرفة غدا الأربعاء .

من جانبه اوضح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، ان مجلس تسيير الاعمال لدية ملفات فى غاية الخطورة ، أبرزها ملف السياحة الثقافية الذى بداء فى 1 سبتمبر وسيكتمل 1 اكتوبر بعودة المراكب ، وهو الملف الشائك وما سيواجهه من محاربة الاسعار المتدنية وايجاد الية لإيجاد التشغيل بنسبة 50% والنجاح فيها .

تابع عثمان فى تصريح لـ"دوت الخليج" ، أن موقف ملف الحج و العمرة و مستحقات شركات السياحة لدي وكلاء السعودية ، من اهم التحديات التى ستواجه مجلس تسيير الاعمال ، بالاضافة الى ايجاد حل لمديونيات الدولة لدى القطاع الخاص.

اشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ،الى مستحقات الشركات السياحية المصرية لدى نظرائهم الأوروبية و الامريكية المؤجلة ،و مشكلة تدريب العمالة السياحية.