هبة والي: عمل بوليصة تأمين للمتطوعين للقاح كورونا

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات، إنه من الضمانات الخاصة بحماية المتطوعين الذين يخضعون لأبحاث لقاحات كورونا عمل بوليصة تأمين على الحياة تتفاوت قيمتها بحسب الآثار التي يتعرض لها المتطوع.

وأوضحت "والي" أن التجريب يبدأ بتسجيل البيانات الشخصية والصحية بطريقة مميكنة، ومن ثم يتسلم الملف الخاص بالمتطوع والذي يحتوي على كل البيانات الطبية، وكذلك نموذج للموافقة على مشاركته المستنيرة.

وبعد ذلك يدخل غرفة الاستشارات والتي سيتم فيها توضيح جميع المعلومات المتعلقة بالدراسة السريرية ومتطلباتها ويقوم المتطوع بالتوقيع على نموذج (للموافقة المستنيرة) حال موافقته على المشاركة، وذلك بعد جلسة مع متخصص مدرب لاطلاعه على جميع المعلومات.

وتوجد عيادة الفحص والتى يتم بها فحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية والتي يتم التأكد داخلها من مواءمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة، كما توجد غرف مخصصة لسحب عينات الدم لدراسة حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة والتي يتم مقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة ويتم أخذ مسحة pcr للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وبعدها يتم إعطاؤه الجرعة الأولى من اللقاح بمرافقة متخصص، ثم ينتقل إلى غرفة الملاحظة حيث يتم ملاحظة المتطوع لمدة 30 دقيقة قبل مغادرته بعد الاطمئنان عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة، حيث تتم متابعة المتطوع من خلال كارت متابعة يحتوى على مواعيد الزيارات للمركز ورقم الهاتف الذى سيتواصل معه المتطوع.

تتوقع "والي" استقبال 6 آلاف متطوع لإجراء التجارب السريرية على لقاحات كورونا خلال 20 يوما، مشيرة إلى أن اللقاحات آمنة تماما ولا خوف من تناولها ويتم التسجيل إلكترونيا للمتطوعين.

وأضافت أن عدد المتطوعين حاليا وصل إلى ما يقرب من 15 متطوعا بفاكسيرا وحدها، وفيها يحصل المتطوع على جرعتين من التطعيم الأولي جرعة صفرية والجرعة الثانية بعد 21 يوما، ومدة الخضوع للدراسة 60 يوما، والمتابعة تكون لمدة عام على الشخص المتطوع، مشيرا إلى أن الشخص المفحوص يجرى له تحليل PCR وفي اليوم الـــ 45 من التطعيم بالجرعتين الصفرية والثانية التي يحصل عليها بعد 21 يوما يتم الحصول على عينة لقياس مدى كفاءة الأجسام المضادة وقدرتها على مواجهة الفيروس حال الإصابة.

ويعد مركز أجراء التجارب السريرية بمقر الشركة القابضة للمصل واللقاح بفاكسيرا والمقام على مساحة 200 متر بتكلفة مليون جنيه، من أكبر المراكز.

ويتميز بوجود 8 غرف للتطعيم واستقبال المتطوعين، كما يشمل نظاما مميكنا لتسجيل وتخزين بيانات المتطوعين مع ضمان سريتها.