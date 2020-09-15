وزير التعليم العالي يناقش عودة النشاط الرياضي للجامعات بإجراءات احترازية

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وناقش د. عبد الغفار مع أعضاء المجلس كيفية التحضير لتنفيذ أنشطة رياضية آمنة، مع الاستمرار فى خطة تنفيذ أنشطة رياضية أونلاين التى اتبعتها الوزارة فى العام الدراسى الماضي.
واستعرض الوزير نتائج البطولات الأونلاين التى نفذتها الوزارة خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الماضى حيث يمارس كل طالب اللعبة التى يشترك بها فى المنزل أو مكان قريب له ويتم التحكيم بين الطلاب عن بعد، وشملت سباق دراجات ومشى وأنشطة لياقة بدنية، ومن المقرر تسليم جوائز للطلاب الفائزين فى حفل نشاط ختامي.
ويناقش المؤتمر فى جلساته العودة الآمنة للأنشطة الطلابية بالجامعات، وخطة ضوابط عودة النشاط الرياضى المدنى والعسكرى، والاشتراطات الصحية لرياضة آمنة بالجامعات المصرية والعربية، والتحضير لبطولات عربية وعالمية مشتركة.
وقرر المجلس استكمال المتطلبات المالية والإدارية الخاصة بالتعاقد مع الاتحاد الدولى لتنظيم بطولتى العالم للجامعات للاسكواش 2022، وكرة اليد 2024 وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
ومن المقرر أن تتولى الأكاديمية تنظيم دورات وورش تدريبية والمشاركة مع جامعات أوربية وأمريكية لتقديم برامج متخصصة لتأهيل الطلاب والمهتمين بالعمل بالمجال الرياضى، وتشجيع الطلاب على العمل التطوعى وتنظيم الأحداث الرياضية، وتأسيس نادى سفراء الطلاب الرياضيين ونادى المتطوعين بالجامعات المصرية، ونادى المراسلين والصحفيين الرياضيين من الطلاب، كما تستهدف الأكاديمية المشاركة بالمبادرات التى تخدم المجتمع الرياضى المصرى والعربى والأفريقى والدولى التضامن مع مبادرة مصر بلا غرقى والتى تسعى لتعليم وتدريب 3 مليون طالب على السباحة.
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