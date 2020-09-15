نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة القاهرة تطلق حملة توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المقال التالي
وصرح الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية، بأن الحملة ستقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيي النساء والتوليد وتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية.
وأضاف إن الحملة ستكون على مرحلتين المرحلة الأولي تبدأ يوم 20 / 9 وحتى يوم 24 / 9 وتشمل مناطق ( البساتين _ الشرابية _روض الفرج _ السلام ثاني _ المرج _ حلوان المقطم ) والمرحلة الثانية تبدأ يوم 26 /9 وحتى يوم 30/ 9 وتشمل مناطق ( مصر القديمة _ الزاوية _ السلام أول _ الخليفة _ المعصرة _ منشاة ناصر _ 15 يوم.
وذكر الدكتور محمد شوقي ان الحملة سوف تقدم خدمات توعية ضمن مبادرة أيامنا احلي لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده علي صحة الام والطفل لدعم تقديم خدمات ومعلومات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مشيرا إلي إنه سوف يتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين فئات الجمهور وذلك للوقاية من فيرس كورونا المستجد .
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