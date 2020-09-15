نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار على هذه المناطق.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء،عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة وارتفاعا في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 85%، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن جنوب الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس حار بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد.

وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الي مضطرب وارتفاع الموج من متر ين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وعن درجات الحرارة غدًا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.