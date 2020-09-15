منح بائع الفريسكا عضوية دائمة بمكتبة الإسكندرية

وأكد الفقى، أن أفضل ما قدمه "الطالب" من خلال نشر قصته اعتزازه بالمهنة التى يعمل بها، وبوالده ورغبته فى إزالة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية من أذهان المصريين.

جاء ذلك خلال استقبال الفقى، اليوم الثلاثاء، للطالب بمكتبة الإسكندرية، حيث منحه عضوية فى المكتبة تجدد سنويًا، بجانب إهدائه مجموعة من الكتب القيمة الخاصة بالمكتبة.

وأشاد الفقى بمصور مقطع الفيديو الذى ظهر به الطالب وهو يسرد قصة تفوقه فى الثانوية العامة وحصوله على مجموع يؤهله للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بجانب عمله مع والده فى بيع "الفريسكا" على شواطئ الثغر.

من جانبه، وجه إبراهيم الشكر للدكتور مصطفى الفقى على استقباله وتكريمه، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية صرحًا كبيرًا اعتاد على التردد عليه والقراءة به.