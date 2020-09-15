سفير مصر باليابان يشارك فى اجتماع السفراء الأفارقة مع رئيس حزب كوميتو

جاء ذلك لتبادل وجهات النظر مع عدد من سفراء الدول الإفريقية حول آفاق التعاون الثنائى، والإعداد لوضع أجندة القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية TICAD المُقرر عقدها فى تونس عام 2022.

وأكد كامل، وفقا لبيان صحفى، حرص مصر على التنسيق المُبكر مع الجانب اليابانى لضمان إنجاح قمة التيكاد المُقبلة وخروجها بالنتائج المرجوة.

كما وجه الشكر لرئيس حزب "كوميتو" على التضامن الذى أظهرته الحكومة اليابانية مع القارة الإفريقية والمساعدات التى قدمتها للعديد من دولها منذ بدء انتشار جائحة كورونا، مُثمنًا التعاون الأكاديمى القائم بين الهيئات المصرية واليابانية فى مجال البحث العلمي.

هذا، واستعرض السفير المصرى أهم مجالات التعاون الثُلاثى التى تُقدمها مصر لدول القارة بالتعاون مع اليابان، مُبرزاً استعداد القاهرة لتوسيع أوجه هذا التعاون مُستقبلاً، لاسيما من خلال الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تُساهم بالفعل فى نقل أحدث التقنيات اليابانية للعديد من دول القارة الإفريقية.

وأشار فى هذا الصدد لتوفير قمة التيكاد السابعة المُنعقدة فى العام الماضى عدد 150 منحة دراسية للطلاب من مختلف دول القارة.

كما نوه السفير كامل، إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى تنظيم العديد من برامج بناء القدرات ونقل المعرفة لكوادر القارة فى جميع المجالات، فضلاً عن دورات التدريب والتأهيل فى مجالات السلم والأمن التى يُنظمها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام بصورة دورية.