التعليم: اتخاذ الإجراءات القانونية فى مخالفات اختبارات مدارس المتفوقين

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم - أن لديها عدد كافى من نماذج الاختبارات التى تم إعدادها من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، بحيث يتم تقديم نموذج فى كل فترة من فترات الاختبار ولا يسمح نهائيًا بتكرار أى نموذج فى أية فترة أخرى من فترات الاختبارات، لمراعاة تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للاختبار.
جاء ذلك تعليقًا عما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول تداول بعض أسئلة اختبارات القبول لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) والتى بدأت 13 سبتمبر الجارى.
وأشارت التعليم، إلى أنه فى حالة وجود أية شكاوى خاصة بالطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام الاختبار أو المتغيبين لعذر قهرى يتم التواصل عبر البريد الإلكترونى [email protected] على أن تتضمن الشكوى "اسم الطالب - رقم الجلوس - الرقم القومى - اسم لجنة الاختبار التى لم يتمكن من إتمام الاختبار بها - المادة - تاريخ الاختبار - اسم المدرسة المطلوب الالتحاق بها - توصيف المشكلة"، ومن يثبت لهم أحقية إعادة الاختبار سيتم عقد اختبار إعادة لهم يومى الأحد والإثنين الموافقين 27 و28 سبتمبر الجارى كفرصة ثانية لهم.
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