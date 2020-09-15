وأوضحت الشركة - فى بيان لها اليوم - أن الرحلات المقرر نقلها هى: باريس ودبى وجوانزو بالإضافة إلى الرحلات الاستثنائية لكل من الرياض والدمام، مشيرة إلى أن وصول هذه الرحلات سيستمر بشكل طبيعى إلى مبنى الركاب رقم 3.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقل رحلات دبى وباريس وجوانزو إلى مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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