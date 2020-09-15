صور .. محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من محطة الكهرباء الجديدة بجمصة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على سرعة الانتهاء من مشكلات التيار الكهربى لمصانع المنطقة الصناعية بجمصة، خاصة أوقات عملية الفصل والتوصيل، حرصًا على الإنتاج، وعملا على راحة المستثمرين.





وكلف محافظ الدقهلية مسئول قطاع الكهرباء بإعداد مذكرة وافية بمشكلة التيار، مؤكدا ضرورة إنشاء جروب لجميع المصانع بالمنطقة والتواصل معهم عبر رسائل "واتس آب" بشأن توقيتات الفصل والتوصيل للتيار، وإبلاغهم قبلها بوقت كافٍ لاتخاذ ما يلزم حيال عمليات التشغيل، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ محطة الكهرباء الجديدة بجمصة للقضاء نهائيًا على مشكلات التيار الكهربائى بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور السكرتير المساعد، حيث تناول المحافظ خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بجمصة من خلال التيسير على المستثمرين.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة فنية تضم ممثلى شركة مياة الشرب والصرف الصحى والبيئة والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى والمرافق وجهاز المنطقة الصناعية وجمعية مستثمرى جمصة، وذلك لمراجعه موقف الصرف المعالج داخل كافة المصانع بالمنطقة قبل الصرف على المصرف العمومى، منعا للتلوث.

ووجه محافظ الدقهلية، جهاز المنطقة الصناعة، بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع المصانع العاملة بالمنطقة، وتذليل عقبات التشغيل أمام المصانع.