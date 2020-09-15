افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية تابع لوزارة الخارجية في المنيا

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مكتب التصديقات والخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية، بمشاركة الوزير مفوض حداد عبد التواب الجوهري، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، مُمثلًا عن وزارة الخارجية. وقال بيان لوزارة الخارجية إن المكتب بدأ أعماله بالفعل في نفس اليوم، في إطار التوجيهات المستمرة لوزير الخارجية سامح شكري بتقديم كافة التسهيلات المُمكنة للمواطنين فيما يتعلق بالخدمات القنصلية من كافة جوانبها. وأكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ومحافظة المنيا لافتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية تابع لوزارة الخارجية في محافظة المنيا في وقت سابق تبعه تدشين المكتب أمس لخدمة المواطنين بالمحافظة..

من جانبه، ثَمّن اللواء أسامة القاضي الجهد المبذول من قبل كافة الأطراف لإنشاء هذا المكتب النموذجي، والذي سيقدم خدماته القنصلية إلى المواطنين في محافظة المنيا والمحافظات المجاورة، مشيدًا بتعاون وسرعة استجابة وزارة الخارجية لافتتاح المكتب.

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