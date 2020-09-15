بعد التسهيلات.. الأسئلة الشائعة في التصالح على مخالفات البناء.. تخفيض الدولة للقرى.. نسبة التخفيض مع دفع القيمة كاش

قدمت الدولة للتيسير على المواطنين في عمليات التصالح على مخالفات البناء، العديد من التسهيلات لإنهاء ملف التصالح في الوقت المحدد الذى حدده القانون، في 30 سبتمبر الحالي، ويقدم موقع "دوت الخليج"، بعض الأسئلة الشائعة التى تشغل الكثير من المواطنين، خاصة بعد التسهيلات التي قدمتها الدولة.

هل أستطيع تقديم الطلب للتصالح بأى أوراق قبل انتهاء المدة القانونية ثم استكمالها فيها بعد؟

نعم، قدمت الدولة تيسيرا على المواطنين التقدم للتصالح بأى أوراق جاهزة ودفع جدية التصالح ثم استكمال الأوراق بعد 30 سبتمبر خلال شهريا.

ما هي القيمة المقدرة للتصالح على مخالفات البناء في القرى والنجوع بالمحافظات؟

حددت الدولة مبلغ 50 جنيها لـ متر التصالح على جميع المخالفات في القرى.

ما هي النسبة المخفضة عند دفع قيمة المخالفة كاملة؟

خفضت الدولة 25% من قيمة التصالح للدفع المخالفة كاملة كاش بدون تقسيط.

هل بمجرد التصالح يتم انتهاء المخالفة؟

بعد دفع مقدم التصالح بتقديم أى مستند يتم استلام نموذج 3 الذي يفيد بالتصالح مع المخالفة.

هل لابد أن أذهب إلى مكتب هندسى للحصول على شهادة للعقار؟

التسهيلات أجازت الحصول على الشهادة من قبل أى مهندس نقابى فقط.

هل أستطيع توصيل المرافق قانونيا بعد إتمام التصالح؟

العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.

كيف أستفسر عن القانون؟

هناك 4 وسائل للاستفسار عن القانون عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، والاستفسار من خلال صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والاستفسار عن طريق كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات".

والاستفسار عن نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.

من هم الذين لا يحق لهم دفع جدية التصالح بعد 15 سبتمبر المقبل؟

لا يحق للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء من قبل دفع مبلغ جدية التصالح بعد 15 سبتمبر، ولكن يحصل المواطن على استمارة بوقف المخالفة لحين الفصل فيها لمنع إزالة العقار.

من المسموح لهم بالتقدم حتى 30 سبتمبر المقبل؟

المواطنون الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من قبل ولديهم مخالفات بناء يحق لهم التقدم على التصالح ودفع جدية التصالح حتى 30 سبتمبر الجارى.

هل دفع جدية التصالح يعنى الموافقة على التصالح وإلغاء المخالفة؟

لا، بل تظهر نتيجة التصالح على المخالفة بعد انتهاء مدة التصالح وفحص الأوراق بعد 30 سبتمبر المقبل، وفي حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض طلب التصالح، سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده.

ماذا يحدث إذا تقدمت بطلب تصالح دون دفع مبلغ جدية التصالح؟

في حالة عدم قيام أي طالب تصالح بسداد قيمة جدية طلب التصالح، ستتم إزالة مخالفته على الفور.

ما المراحل التي يمر بها التصالح؟

مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلًا عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقًا لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقدًا أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كل الوجهات بالمدن.

من يحق له التقديم.. وما الحد الأدنى لمتر التصالح؟

يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، والحد الأدنى للتصالح 50 جنيهًا للمتر المسطح، على أن يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، كما يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، بعد سداد 25% على الأقل.

ما قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح؟

قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح تتراوح بين 500 جنيه للمدن و 125 جنيهًا للقرى وتوابعها وحتى 5000 جنيه لكل منهما.

ما الأوراق المطلوبة للتصالح؟

تتمثل الأوراق المطلوبة في صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وإثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفاتونسخة داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.

وصورة الترخيص إن وجد، وإيصال سداد رسم فحص الطلب.

أين أتقدم بطلب التصالح؟

يتم تقديم طلبات التصالح إلى الوحدات المحلية بالمحافظات، وجهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بالمحافظات.

هل يحق لمن بنى عقار مخالف في 2019 أن يتقدم على التصالح؟

لا، يسمح بالتصالح خارج الحيز العمرانى طبقا للتصوير الجوى الذى حدث بتاريخ 22 يوليو عام 2017، وإذا كانت الوحدة داخل الحيز العمرانى فيتم التصالح على ضوء التصوير الجوى بتاريخ 8 أبريل 2018.

هل سيتم مد تقديم طلبات التصالح ودفع الجدية بعد 30 سبتمبر؟

طبقا لإعلان الحكومة، لن يكون هناك مد طلبات التصالح بعد انتهاء المدة.

ما الأسعار المحددة للحالات التى يجوز فيها التصالح؟

التصالح لمخالفات التعدي على الردود بحد أقصى 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وبالنسبة لمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، فقد تم تحديد الحد الأقصى لجدية التصالح بمبلغ 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة جدية التصالح لمخالفات بناء السطح بالكامل بحد أقصى 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.

هل هناك تخفيض لقيمة متر التصالح؟

يحق للمحافظين تخفيض قيمة متر التصالح طبقا لقرارات اللجنة المسئولة عن التصالح، وبالفعل قامت بعد المحافظات بتخفيض سعر المتر من 20 إلى 30% في الجيزة والقاهرة واسوان والغربية وعدد من المحافظات الأخرى.

ما الحالات التى لا يجوز لهم التصالح؟

الحالات التي لا يتم فيها التصالح هي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفي حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

وحالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلًا عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وفي حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.

من المسئول عن المخالفة جنائيا؟

أصحاب العقارات المخالفة هم المسئولون جنائيًا أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار طلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المساءلة.

هل يجوز التصالح على غرف الأسطح؟

نعم يجوز طبقا للقانون التصالح على غرف الأسطح وليست الوحدات فقط.