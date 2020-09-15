تعاون بين مصر والسودان لتبادل الخبرات في أنظمة الملاحة والبنية التحتية للمطارات

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع المهندس هاشم بن عوف، وزير الدولة للبنية التحتية والنقل السوداني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال النقل الجوي.
وخلال المكالمة رحب منار بـ هاشم، مؤكدًا -بحسب بيان- عمق العلاقات المصرية السودانية في مختلف المجالات وخاصة الطيران المدني، مشيرًا إلى أن هناك ترابطا تاريخيا وجغرافيًا مشتركًا بين مصر والسودان، حيث تم مناقشة تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التدريب والصيانة والبنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة والشحن الجوي، واتفق الطرفان على عقد لقاء مرتقب بين الوفد المصري والسوداني.
من جانبه أبدي وزير البنية التحتية سعادته بهذه المكالمة مؤكدًا حرص بلاده على مد جسور التواصل والتعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطيران المدني.
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