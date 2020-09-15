نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن بدء النشاط الصيفي لتعليم اللغات الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على دعم أبنائها الطلاب وتطوير مهاراتهم فى كافة المجالات، أعلنت الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني عن بدء النشاط الصيفى لتعليم اللغات "الإنجليزية، والفرنسية، وتعليم برامج الكمبيوتر"، وذلك من خلال الجداول المعلنة على منصة البث المباشر وأوضحت الوزارة أن مواعيد برنامج اللغة الإنجليزية سيكون أيام "السبت، الإثنين، الأربعاء"، وبرنامج اللغة الفرنسية أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس"، وجميعها تبدأ من الساعه 7 إلى 8 مساءًا.

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