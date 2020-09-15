النشرة المرورية : كثافات على كوبرى أكتوبر و15 مايو وجوزيف تيتو

قال محمد صابر، مراسل الراديو 9090 فى وزارة الداخلية، إن معدلات السير على الطرق فى فترة الذروة المسائية، اليوم الثلاثاء، بدأت تتجاوز نسبة 65% إلى 70%، بمحافظات الوجه البحرى وتحديدا فى محافظة الإسكندرية.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، اليوم الثلاثاء، والذى يقدمه محمد نشأت وشيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تنحصر فيها الأحجام فى منزل كوبرى محرم بك المتجه لكورنيش الإسكندرية.

وأشار إلى أن باقى الطرق والمحاور المرورية تسير بشكل طبيعى، تزامنا مع افتتاح محور المحمودية، وتأثيره الإيجابى على حركة السير من شرق إلى غرب الإسكندرية.

وأشار صابر إلى أنه فى محافظة الغربية تنحصر الأحجام بشارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى، أما محافظة الدقهلية فتنحصر الأحجام المرورية فيها بشارع جيهان، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير.

وتابع صابر أن إدارة المرور، قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات، للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية.

كما وضعت خطة للتعامل مع أى أحجام، خاصة مع وجود أحجام أعلى قطاعات الطرق الدائرية تزامنا مع أعمال التوسعة، مشيرا إلى أن هناك أحجام مرورية أعلى مناطق الأوتوستراد للمتجه إلى المعادى أو المنيب.

وألمح صابر إلى أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة، تشهد بعض الأحجام، فى شارع الجامعة للقادم من الدقى، والمتجه إلى الجيزة وفيصل، ونصح القادم من الدقى ومتجه للهرم بسلوك شارع السودان وشارع مراد.

ودعا صابر إلى تجنب محور صلاح سالم للمتجه إلى السيدة عائشة ونفق الأزهر، بسبب الأعمال الجارية لإنشاء محور الفردوس.

وأوضح صابر أنه فى محافظة القاهرة ينصح بتجنب محور جوزيف تيتو، والقادم من الكلية الحربية، ومن المطار القديم والجديد، والدخول عند منطقة شارع 6 أكتوبر والخروج من منطقة جسر السويس، ومنه إلى الطريق الدائرى أو موقف العاشر.

وأشار إلى أن كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو يشهدان أحجام مرورية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ووجود العديد من الأعطال، ويفضل لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى الساحل.