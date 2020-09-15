قرر خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة فى استقبال طلبات التصالح بجميع أحياء العاصمة حتى السادسة مساءً، تيسيرًا على المواطنين ونظرًا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل: فتح مراكز تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت بأحياء القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.