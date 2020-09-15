بدء النشاط الصيفى لتعليم الإنجليزية والفرنسية على منصة البث المباشر

أعلنت الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء النشاط الصيفى لتعليم اللغات "الإنجليزية، والفرنسية، وتعليم برامج الكمبيوتر"، من خلال الجداول المعلنة على منصة البث المباشر Stream.moe.gov.eg.





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