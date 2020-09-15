أجرى اليوم، الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، مكالمة هاتفية مع المهندس هاشم بن عوف وزير الدولة للبنية التحتية والنقل السودانى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال النقل الجوى.





ووفقا لبيان صحفى، رحب منار بالسيد هاشم، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية السودانية فى مختلف المجالات وخاصة الطيران المدنى، مشيرًا إلى أن هناك ترابط تاريخى وجغرافى مشترك بين مصر والسودان، حيث تم مناقشة تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال التدريب والصيانة والبنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة والشحن الجوى، واتفق الطرفان على عقد لقاء مرتقب بين الوفد المصرى والسودانى. ومن جانبه أبدى وزير البنية التحتية سعادته بهذه المكالمة، مؤكداً حرص بلاده على مد جسور التواصل والتعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الطيران المدنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران المدنى: ترابط تاريخى وجغرافى مشترك بين مصر والسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.