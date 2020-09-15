رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع سفيرة البرتغال بالقاهرة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بمصر، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من تجربة مصر في مجال تمكين المرأة ودعم المساواة بين الجنسين ومناهضة ختان الاناث .

وقد رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفيرة مانويلا فرانكو بالمجلس ،مؤكده ان المرأة المصرية تتمتع بإرادة سياسية حقيقية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يدعم تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات، وهي تعد فرصة مميزة للمرأة لابد من الاستفادة منها للحصول على مزيد من الحقوق التى حاربت المرأة المصرية على مدار عقود للوصول اليها.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس والدور الذي يقوم به في جميع المجالات لتمكين المرأة وتحسين اوضاعها المعيشية مشيرة ان المجلس هيئة مستقلة ، يعمل على التعاون مع جميع الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، ومع منظمات المجتمع المدني.

واشارت الى استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتى اقرها السيد الرئيس وتم اطلاقها عامً٢٠١٧ وهى اول استراتيجية فى العالم لتمكين بالمراه منبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

واشارت رئيسة المجلس الى أنه تم اصدارالعديد من التشريعات التى تنصف المرأة خلال الفترة الماضية والتى تتضمن تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، و قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات،و التأمين الصحي الشامل، واقرار قانون بشان التهرب من النفقة، وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالإضافه الى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاغتصاب .

كما أشارت الى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وفروعه في كافة المحافظات ، والذى يتلقى جميع انواع الشكاوى والقضايا التى تتعرض لها المرأة المصرية في جميع المجالات.

واكدت رئيسة المجلس على الدور الهام لحملات طرق الابواب التى اطلقها المجلس بجميع المحافظات ، والتى ساهمت في توعية المرأة في كافة المجالات .

وأكدت رئيسة المجلس ان الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابه السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن أحد أهم الملفات التى نركز العمل عليها في الوقت الحالي وخلال الفترة القادمة هو تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مفهوم الشمول المالي بين السيدات .

واوضحت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس القومي للمرأة ووزارة التعاون الدولي اطلقا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي برنامج "محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر" لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

واعربت مانويلا فرانكوعن سعادتها بلقاء الدكتورة مايا والتعرف عن قرب عن جهود المجلس في مجال المرأة معربه عن تقديره لهذه الجهود ، مؤكده عن تطلعها الاستفادة من تجربة مصر في هذا المجال، وعقد العديد من اللقاءات لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.