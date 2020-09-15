عصر جديد .. 4 مبادرات لـ السيسى أنقذت حياة ملايين المصريين

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ عامين تقريبًا عن بداية عصر جديد للصحة العامة بمصر، من خلال تقديم الخدمة الطبية لكل المواطنين، وبجودة عالية، تضمن صحتهم.

بدأ العصر، بانطلاق المبادرات الرئسية، التي تهتم بالصحه العامه علي رئسها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، و مبادرة الكشف والعلاج عن فيروس سي، والاهتمام بصحه المرأة بشكل عام كمبادرة القضاء على سرطان الثدي وغيرها.

وتم الكشف خلال مبادرة فيروس سي علي 70 مليون مواطن، وتم علاج 2 مليون خلال 7 اشهر بالمجان.

وأسفرت المبادرات الخاصه بالسيدات عن الكشف علي 8 مليون خلال عام وتقديم العلاج بالمجان.

ووفرت المبادرات الصحية، 21 مليون علبه لبن أطفال، والاطمأنان علي 15 مليون طالب بالمجان.

وفي جائحة كورونا جهزت وزارة الصحة، المستشفيات النموذجية كمستشفيات عزل وبلغ عددها 350 مستشفى بطول مصر لاستقبال المصابين.

افتتاح 6 مراكز بلازما لاستقبال المتعافين من فيروس كورونا والسي ساهم في شفاء بعض الحالات وتم تجهيز 580 سياره اسعاف وارسال شاحنات طبية الي الصين وإيطاليا وامريكا والسودان ووتعتمد خطة الصحة علي النظم المميكنة، وبناء قاعده بيانات وتم تنفيذ تطبيق صحة مصر.