الفلاحين: توجيهات السيسي بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء خطوة إيجابية

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض رسوم التقدم للتصالح على مخالفات البناء، وجميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين خاصة تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لكافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح في مخالفات البناء، واعتبرتها خطوة إيجابية وممتازة للتيسير على المواطنين.

وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، أن قرار تخفيض قيمة التصالح على المتر المسطح فى الريف والقرى إلى 50 جنيها، قرار إيجابي يستهدف دعم البسطاء ومحدودي الدخل، وجاء مراعاة للبعد الاجتماعى فضلا عن أنه سيشجع المواطنين على الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة على مصلحة المواطنين البسطاء، وتطبيق روح القانون والفلسفة التشريعية القائم عليها التشريع.

وأوضح المستشار الإعلامي للفلاحين في تصريحات له اليوم، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تصحيح الأوضاع الخاطئة التي تراكمت على مدار السنوات الماضية والتي ترتب عليها عدة سلبيات كادت تؤثر على الأمن القومي المصري، أهمها تآكل الرقعة الزراعية بصورة مخيفة، بالإضافة إلى مشكلة العشوائيات والبناء المخالف وعدم الإلتزام بالسلامة الإنشائية بأي مبني مما ترتب عليه سقوط تلك المباني وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وطالب العيسوي، المواطنين باستغلال الأمر وسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة 30 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن الإقبال على المكاتب الهندسية والوحدات المحلية زاد بعد قرارات الحكومة الأخيرة.