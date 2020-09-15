نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب يتفق مع النائب العام على التوسع في لجان التفتيش على الهيئات الرياضية في المقال التالي
وتضم لجان التفتيش والفحص عددًا من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية حيث يقومون بإجراء زيارات مفاجئة على الهيئات الرياضية والشبابية للاطلاع على كافة الأمور المالية والإدارية، ويتم إعداد تقارير وافية حول أعمال المراجعة وفى حال وجود أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في تحويلها إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات في هذا الشأن.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، على حرص الوزارة على تطوير المنظومة الرياضية، والعمل على نشر ثقافة الحوكمة وإدراك أهميتها في التنظيم والإدارة بالشكل الأمثل، بجانب تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة من أعمال لجان الفحص والتفتيش على الهيئات الرياضية والشبابية للمراجعة على كافة التفاصيل المالية والإدارية في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.
وأضاف "صبحي" أن تلك اللجان بدأت بالفعل فى التفتيش على كافة الهيئات الرياضية بالمحافظات، وتم رصد بعض المخالفات التى استوجبت استكمال التحقيقات فيها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب يتفق مع النائب العام على التوسع في لجان التفتيش على الهيئات الرياضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.