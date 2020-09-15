نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب يتفق مع النائب العام على التوسع في لجان التفتيش على الهيئات الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في اتصال هاتفي مع المستشار حماده الصاوي النائب العام على التوسع في عضوية لجان التفتيش والفحص التي تشكلها وزارة الشباب والرياضة؛ للتفتيش والرقابة والمتابعة على كافة الأمور المالية والإدارية بالهيئات الرياضية والشبابية في جميع محافظات الجمهورية ورصد أي مخالفات.

وتضم لجان التفتيش والفحص عددًا من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية حيث يقومون بإجراء زيارات مفاجئة على الهيئات الرياضية والشبابية للاطلاع على كافة الأمور المالية والإدارية، ويتم إعداد تقارير وافية حول أعمال المراجعة وفى حال وجود أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في تحويلها إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات في هذا الشأن.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على حرص الوزارة على تطوير المنظومة الرياضية، والعمل على نشر ثقافة الحوكمة وإدراك أهميتها في التنظيم والإدارة بالشكل الأمثل، بجانب تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة من أعمال لجان الفحص والتفتيش على الهيئات الرياضية والشبابية للمراجعة على كافة التفاصيل المالية والإدارية في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

وأضاف "صبحي" أن تلك اللجان بدأت بالفعل فى التفتيش على كافة الهيئات الرياضية بالمحافظات، وتم رصد بعض المخالفات التى استوجبت استكمال التحقيقات فيها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

