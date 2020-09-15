نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحقق في شكاوي تداول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في المقال التالي
وأكدت الوزارة بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مخالفات خلال الفترة السابقة أثناء انعقاد اختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
وفي حالة وجود أية شكاوى خاصة بالطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام الاختبار أو المتغيبين لعذر قهري يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] على أن تتضمن الشكوى (اسم الطالب – رقم الجلوس – الرقم القومي – اسم لجنة الاختبار التي لم يتمكن من إتمام الاختبار بها – المادة – تاريخ الاختبار – اسم المدرسة المطلوب الالتحاق بها – توصيف المشكلة)، ومن يثبت لهم أحقية إعادة الاختبار سيتم عقد اختبار إعادة لهم يومي الأحد والأثنين الموافقين 2020927 و2020928 كفرصة ثانية لهم.
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