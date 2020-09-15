«المحامين العرب» تشكر رئيس الاتحاد على الإسهام في رواتب العاملين

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وجاء نص الخطاب كالأتي: لمن دواعي سرورنا، وبواعث فخرنا وسعادتنا أن نسجل باسمنا وباسم الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب خالص آيات الشكر والامتنان على قيامكم بسداد المستحقات الضريبية المستحقة على الاتحاد، وذلك المستحق خلال الفترة 2003 – 2012 م بمبلغ وقدره 895000 ج م (ثمانمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه مصري)؛ وهي المبالغ التي تم من خلالها تسوية ملف قضية التهرب الضريبي مع إدارة التهرب الضريبي في جمهورية مصر العربية.
وعبر الكريوين خالص الشكر على الإسهام في سداد الرواتب للعاملين بالأمانة العامة والتي تم تسليمها من قبل نقابة محامي مصر إلى ورداني عبد الرحمن التوني الأمين العام المساعد للشئون المالية لاتحاد المحامين العرب والبالغ قيمتها (150000) (فقط مائة وخمسون ألفًا جنيه مصري).
وأكد على أهمية المبادرة الكريمة التي قامت بها نقابة محامي مصر؛ وذلك في الوقت الذي تم عرض الملف الضريبي والمديونية خلال أكثر من اجتماع للمكتب الدائم دون أن يحرك أحد ساكنا.
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