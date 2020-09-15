صور.. رئيس جامعة بنى سويف: مستعدون لإنشاء فرع للهيئة القومية لضمان الجودة

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، يرافقها وفد رفيع المستوى من خبراء الهيئة.





يأتى ذلك فى إطار الزيارة التى نظمتها الهيئة لمحافظة بنى سويف، لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد، فى عدد من المؤسسات التعليمية، فى ظل نظام التعليم الهجين، بحضور الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، والدكتور صبرى تمام مدير وحدة الجودة والاعتماد بالجامعة.

وأكد الدكتور منصور، خلال اللقاء، حرص الجامعة على استكمال نظم الجودة واعتماد الكليات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث تم اعتماد كليتى العلوم والطب البيطرى، وانتظار قرار الاعتماد لبعض الكليات الاخرى.

كما أبدى استعداد الجامعة لإنشاء فرع للهيئة القومية لضمان الجودة داخل الجامعة، لخدمة محافظات شمال الصعيد للتعليم الجامعى وقبل الجامعى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة يوهانسن أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على مدى التزام المؤسسات التعليمية بمعايير الجودة التى حصلت بموجبها على الاعتماد، مؤكدة على اهتمام الدولة بالرقى بأساليب التعلم وفق أحدث البرامج العالمية التى تؤخذ فى الاعتبار تطور مصادر المعرفة وأدواتها التقنية، مشيرة إلى أن هذا التوجه هو صلب عمل ورسالة هيئة الجودة والاعتماد.

وفى نهاية اللقاء تبادل الدكتور منصور والدكتورة يوهانسن الدروع التذكارية للجامعة والهيئة.