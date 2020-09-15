محافظ الدقهلية يعتمد تعديلات 8 مخططات لعدد من القرى والمدن

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تعديلات 8 مخططات تفصيلية، لعدد من المدن والقرى فى إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصا على حل جميع مشكلات المواطنين.





وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من خرائط الأحوزة العمرانية المقترحة للتصالح بالتعاون بين الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالقاهرة، حيث تم رفع كافة الأماكن التى تقع خارج الحيز العمرانى بالمراكز والمدن والأحياء والقرى والعزب والكفور، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من قيد الارتفاع لبعض قرى المراكز للتيسير على المواطنين، وتفعيلاً للقانون 17 لسنة 2020، ومنعا للتعدى على الأرض الزراعية، حفاظا على حقوق الدولة.

وأشار إلى أن المراكز والمدن التى تم اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لها اليوم تضمنت قرى مركز ومدينة السنبلاوين، وبنى عبيد، وأجا، ونبروه، وطلخا، ومخطط تفصيلى حى شرق المنصورة.

كما شمل التعديل إلغاء بعض الشوارع غير القائمة على الطبيعة للحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتيسيرًا من الجهة الإدارية لمنحهم تراخيص بناء طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المخططات التفصيلية التى اعتمد تعديلها اليوم يبدأ العمل طبقا لها ابتداءً من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرًا على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى هذه المدن والمراكز، لافتا إلى أن المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية.