محافظ القليوبية : 676.7 مليون جنيه قيمة التصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

ووجّه المحافظ، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة لأعمال تلقى طلبات التصالح على المبانى المخالفة من المواطنين، مؤكدا ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على مدار الساعة بشكل كامل فى أيام العطلات الرسمية، وتجهيز أماكن انتظار لائقة للمواطنين للعمل على راحتهم.
وأكد المحافظ على الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر الجارى، لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.
وناشد المحافظ، المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم.
وشدد المحافظ، على ضرورة التصدى فى ذات الوقت لأى بناء عشوائى على الأراضى الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدا أنه لن يتم التهاون فى التعامل الفورى إزاء المخالفات.
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