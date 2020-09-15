مصر للطيران تعلن الفئات المسموح لها بالسفر من وإلى السعودية

وتتضمن الفئات، بحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، المواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين، ومن غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل - زيارة سارية - أو حاملى تأشيرة إقامة سارية.

ودعت الشركة، جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية.مؤكدة أن القرار يسرى اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020.