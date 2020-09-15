التموين : الحكومة ترصد 10 مليارات جنيه لتطوير نحو 60 سوق جملة بالمحافظات

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مساعد أول وزير التموين، أن الحكومة تسير فى أكثر من اتجاه لتحسين تداول السلع وتوافرها بالأسواق وتغطية الطلب بشكل فعال حيث رصدت 10 مليارات جنيه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائيات، لتطوير نحو 60 من أسواق الجملة بمختلف المحافظات.





جاء ذلك خلال ندوة استضافتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر.

وذكرت الغرفة، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن عشماوى أشار إلى لقاء مرتقب مع 10 شركات فى قطاع اللوجيستيات والإنشاءات لبحث فرص الاستثمار فى المراكز اللوجيستية المطروحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وكشف عشماوى، عن تقدم شركات لإنشاء وتشغيل 7 مخازن استراتيجية فى مناطق مختلفة من الجمهورية، تتراوح استثمارات المركز الواحد بين 3 و5 مليارات جنيه.

واستعرض، خلال الندوة، الفرص التى يتمتع بها قطاع التجزئة فى مصر من حيث التعداد السكانى الكبير والقوة الشرائية العالية، لاسيما وأن السوق يستوعب حاليا نحو 100 من كبرى سلاسل التجزئة فى الوقت الذى يعمل فى السوق أقل من 10 سلاسل كبرى.

ولفت إلى أن كل المحافظات لديها فرص كبيرة لاستقبال تلك السلاسل، ضاربا مثال على أحد المراكز التجارية الكبرى التى تتواجد فى القاهرة الجديدة والتى جذبت نحو 2.2 مليون زائر العام الماضي، 70% منهم من المحافظات خارج القاهرة.

ونوه بدور المراكز التجارية فى تعزيز مساهمة التجارة الداخلية فى الناتج المحلى الإجمالى، حيث تبلغ مساهمة القطاع حاليًا نحو 19%، ما يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه.