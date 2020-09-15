سامح شكري يبحث مع رئيسة جمهورية اليونان الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط

استقبلت رئيسة جمهورية اليونان "كاترينا ساكيللاروبولو"، اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي، سامح شكري وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، أن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى الرئيسة اليونانية، مشيداً بعلاقات الصداقة التاريخية والمتميزة بين مصر واليونان، باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تتأسس على التفاهم المُشترك والمصالح المُتبادلة.
أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون بين البلديّن على كافة الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية ، أعربت الرئيسة "ساكيللاروبولو" عن تقديرها للرئيس السيسى والعلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع بلادها بمصر، وكذا لدور مصر الإقليمي النشط والحيوي الذي يمثل دعامة للاستقرار والأمن في المنطقة.
وأضاف حافظ ، أن اللقاء تناول كذلك عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط؛ حيث استعرض الوزير شكري، الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزاً الجهود المبذولة في هذا الصدد بغية حلحلة تلك الأزمات من أجل استعادة الاستقرار والسلام وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.
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