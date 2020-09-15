المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية:الدولة سلمتنا كنيسة جديدة تعويضا عن الموجودة بـ "طريق الكباش"

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وتابع قائلا، إن الطائفة الإنجيلية في مصر تدعم كل خطط الدولة والتنمية في كافة المحافظة، موضحا أن حجم التنمية في محافظة الاقصر أمر يدعو للفخر كل مصرى، وأن قيادة الطائفة الإنجيلية دائما تشجع وتدعم كافة مشروعات التنمية في مصر.
وأوضح المستشار يوسف طلعت، أن ملف تقنين أوضاع الكنائس يسير بشكل منتظم من قبل الدولة، وأنه توقف خلال الشهرين الماضيين بسبب فيروس كورونا.
وأشاد المستشار القانونى لرئاسة الطائفة الإنجيلية بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون إنشاء هيئتى الأوقاف الإنجيلية والكاثوليكية، لافتا إلى أنه يعد استحقاق تاريخي للكنيسة المصرية بشكل عام بعد قانون بناء الكنائس، وأنه في انتظار إصدار قانون الاحوال الشخصية.
ونوه المستشار يوسف طلعت إلى أن إنشاء هيئة للأوقاف الإنجيلية يأتى في صالح الطائفة الإنجيلية بعد أن كانت تدار أملأكها من خلال هيئة الأوقاف المصرية، وهو يعطى الحق للطائفة الإنجيلية في إدارة كافة ممتلكاتها بالشكل والكيفية التى تراها، وهو قانون منضبط ويعطى الحق للجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة عمل الهيئة.
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