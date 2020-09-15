الآثار : الانتهاء من أعمال تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان

انتهى المجلس الأعلى للآثار من أعمال مشروع تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان، حيث تم إنشاء مرسى داخلى خاص بالمنطقة وأماكن لانتظار الزائرين، بإلاضافة إلى رفع كفاءة نظام الإضاءة.





وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس، فى تصريح له اليوم، إن المشروع يأتى ضمن خطة المجلس لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، موضحا أن العمل بدأ بالمشروع فى فبراير الماضى ليصبح للمعبد مرسيان داخليان لتنظيم حركة السائحين وتفادى الزحام. من جانبه، أوضح عبدالمنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن أبعاد المرسى الجديد تبلغ ٢٤ م x ٦م، وبه مقاعد انتظار، وكوبرى خاص يبلغ طوله 18 مترا، بالإضافة إلى مشاية بها مظلة، مضيفًا أنه تم كذلك تركيب أعمدة إنارة جديدة لتطوير منظومة الإضاءة بالمنطقة.

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