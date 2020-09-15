النائب العام يكلف بحل أزمة التكدس بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشؤون الأسرة

كلف المستشار حماده الصاوى النائب العام ، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي بحل أزمة التكدس بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة .

وتلقت النيابة العامة عدة شكاوى من التزاحم وتكدس العمل بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة؛ وذلك لتخصيص مقر واحد للنيابتين بـ(مجمع محاكم مصر الجديدة)، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» كلَّف سيادته «السيد المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي» بمتابعة الأمر والعمل على تذليل ما يعوق العمل بالنيابتين تسهيلًا على جمهور المترددين عليهما، فانتقل إلى مقر النيابتين بشكل غير رسميٍّ، وتواجد بين المواطنين والموظفين بالنيابتين دون الإفصاح عن شخصه، وتبين التزاحم والتكدس بهما وعدم جاهزية مقرهما لاستقبال الجمهور بشكل يسير لتخصيص مكان واحد لهما.

وعليه أجرى المستشار النائب العام المساعد تنسيقًا مع السيدين المستشارين مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي ومساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، انتهوا خلاله إلى تخصيص إحدى قاعات المحكمة كمقر لإحدى النيابتين لفصلهما تذليلًا لعقبة الزحام والتكدس بهما، حيث جرى تجهيز القاعة بالأجهزة والآليات اللازمة لبدء إدارة العمل منها، والذي بدأ فعليًّا منذ يوم السبت الماضي الموافق ١٢/ ٩ /٢٠٢٠.