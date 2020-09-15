الأنبا مرقس يتفقد دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات جنوب الأقصر

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للمكتب الفني لقداسته، وذلك بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له - إنه خلال الاجتماع تم تقسيم الأعضاء على لجان العمل وتحديد المسؤوليات المطلوبة التي تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة.
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