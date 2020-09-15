مشروعات الربط الكهربائي.. وزير الخارجية لـ نظيره اليونانى: مهتمون بزيادة استثماراتكم فى مصر

أكد وزير الخارجية سامح شكري اهتمام الحكومة بزيادة الاستثمارات اليونانية في القطاعات الاقتصادية، والتدفقات السياحية اليونانية لمصر في ضوء التدابير الاحترازية والصحية الصارمة التي تطبقها الدولة في المقاصد السياحية الرئيسية.

جاء ذلك خلال المباحثات التى عقدها شكرى اليوم الثلاثاء مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس متسوتاكيس، وذلك للتباحُث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادُل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تهم البلديّن.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بأن متسوتاكيس وشكري أثنيا على العلاقات التاريخية التي تجمع الدولتيّن الصديقتيّن، وأعربا عن ارتياحهما للتطور المُستمر في مختلف أوجه التعاون، وتطلُعهما لاستكمال مسيرة الزخم على كافة الأصعدة خلال الفترة المُقبلة، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان، كما أعربا عن تقديرهما للتشاور السياسي المُستمر بين قيادتيّ البلدين لتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة في المنطقة.

وذكر حافظ أن ملف التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص تم التطرق إليه خلال اللقاء، باعتباره آلية لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، حيث أكد الجانبان حرصهما على الدفع قدمًا بالمشروعات المنبثقة عنها، ولا سيما مشروعات الربط الكهربائي والتعاون في مجال الطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن "متسوتاكيس" والوزير شكري تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل.