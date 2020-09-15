فيديو .. حل أزمة التكدس بنيابتى شمال وشرق القاهرة الكلية لشؤون الأسرة

وبحسب بيان نشرته النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تلقت عدة شكاوى من التزاحم وتكدس العمل بنيابتى شمال وشرق القاهرة الكلية لشؤون الأسرة، وذلك لتخصيص مقر واحد للنيابتين بـ مجمع محاكم مصر الجديدة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، كلف المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى، بمتابعة الأمر والعمل على تذليل ما يعوق العمل بالنيابتين تسهيلًا على جمهور المترددين عليهما.

وانتقل النائب العام المساعد للتفتيش القضائى، إلى مقر النيابتين بشكل غير رسمى، وتواجد بين المواطنين والموظفين بالنيابتين دون الإفصاح عن شخصه، وتبين التزاحم والتكدس بهما وعدم جاهزية مقرهما لاستقبال الجمهور بشكل يسير لتخصيص مكان واحد لهما.

ونسق المستشار النائب العام المساعد، مع المستشارين مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى ومساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، لتخصيص إحدى قاعات المحكمة كمقر لإحدى النيابتين لفصلهما تذليلًا لعقبة الزحام والتكدس بهما، وجرى تجهيز القاعة بالأجهزة والآليات اللازمة لبدء إدارة العمل منها، والذى بدأ فعليا السبت الماضى.