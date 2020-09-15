أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة، أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التقى مساء أمس الإثنين، الأنبا أغاثون أسقف الإيبارشية، مع كل من الأنبا دانيال أسقف المعادى، والأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا أرميا الأسقف العام.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يلتقى الأنبا أغاثون لحل أزمة كتاب مقتل الأنبا أبيفانيوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.