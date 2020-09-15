فيديو .. أحمد موسى يدشن هاشتاج الشعب هيربى الإخوان

ودعا موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التفاعل مع الهاشتاج لكشف وفضح الإخوان.
وتابع: "لا تسمحوا لأى حد ياخدكم لأى سكة أخرى، لأن هذه السكة تعنى هدم الدولة المصرية".
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