الكنيسة الكاثوليكية تبدأ أولى فعاليات خدمة السودانيين بمصر 

وتهدف المبادرة لدمج أكبر عدد من أبناء الجالية السودانية من مختلف الديانات فى المجتمع المصرى، من خلال تعليم اللغات "العربية والإنجليزية"، والحرف المختلفة، كالتفصيل وتصفيف الشعر وغيرها من الحرف، لتسهيل عملية التوظيف وهو ما أكد عليه بيشوى مجدى مدير المشروع.

يأتى ذلك فى إطار سعى مكتب دياكونيا للتنمية الاجتماعية، التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك بالإيبارشية البطريركية لتنمية الإنسان فى مختلف النواحى.

كما صرح الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب التنمية دياكونيا، بأن المبادرة هى الخطوة الأولى، مشجعا الجميع على الاستمرار فى خطواتهم المختلفة، مع التأكيد على إمكانية توفير العمل لكل المتفوقين بالدورة.

كما أوضح جون أهمية المشروع بالنسبة للمرأة السودانية، حيث إنه يدربها على التواصل وبدء المشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة السودانية من الاندماج فى المجتمع المصرى.

وتستمر فعاليات المبادرة على مدار خمسة أشهر، كما تتخللها محاضرات عن ثقافة وتاريخ مصر العظيم، وتشمل المبادرة أيضا الجانب الثقافى الترفيهى، من خلال رحلات وزيارات للأماكن السياحية بمصر، مما يعزز سبل انخراط أبناء الجالية السودانية فى المجتمع المصرى.