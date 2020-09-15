فيديو .. مستشار الرئيس : أرقام وزارة الصحة بخصوص كورونا صحيحة 100%





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد أى سبب للحديث عن موجة جديدة لفيروس كورونا ، خصوصًا وأن كل الاحتمالات قائمة وواردة.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن الاحتراز والترصد واجب، لافتًا إلى أن ارتفاع إصابات كورونا فى مصر ضعيف. وأوضح أن أرقام إصابات ووفيات كورونا والتى تعلنها وزارة الصحة صحيحة بنسبة 100%.

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