فيديو .. الرى : الدولة تعمل على تحويل السيول والفيضانات من محنة لمنحة

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة تتخذ عددا من الخطوات الاستباقية لتجنب أى مخاطر للسيول والفيضانات حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين.





وأضاف السباعى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تحويل السيول والفيضانات من محنة قد نتعرض لها إلى منحة ربانية لتغطية الاحتياجات المائية فى مصر. وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن ما حدث فى السودان من فيضانات لن يحدث فى مصر بسبب وجود السد العالى والذى يحجز مياه الفيضانات وتصريفها بعد ذلك طوال العام حسب الاحتياجات.

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