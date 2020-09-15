كارتيرون يفسخ تعاقده مع نادى الزمالك

رحل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالزمالك عن تدريب الفريق منذ قليل بعدما تعهد بدفع الشرط الجزائي وتم فسخ العقد.. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل

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