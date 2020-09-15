فيديو .. الفريق أسامة ربيع : قناة السويس تدار بأيد مصرية 100%

وقدم ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، الشكر لجميع المرشدين بالقناة على ما يقدموه من خدمات وتضحيات ليظل المرفق بهذه القوة والتدفق للسفن.

وأوضح أن القناة حققت 5 مليارات و720 مليون دولار العام الماضى، والعام الحالى على الرغم من أزمة كورونا وانخفاض سعر النفط لم يحدث تأثير عن العام الماضى، معلقًا: "قناة السويس بخير".